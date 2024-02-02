في سابقة غريبة.. الدفاع تلغي تعيين 399 متقدما من بينهم "نساء" بحجة "سوء الاخلاق

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يناشد قرابة اربعمئة شخص تم تعيينهم على ملاك وزارة الدفاع، السوداني للتدخل شخصيا بقضيتهم، بعد الغاء تعيينهم من قبل مكتب رئيس الوزراء بحجة اخلاقية، هشام وسيم والتفاصيل في هذا التقرير!

