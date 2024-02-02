بالفيديو: تجاوزات على اراض رسمية.. وأهالي الدورة يناشدون‎

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بعد أن تم التجاوز على أراضي بعض المواطنين.. ناشد العديد من اصحاب الاراضي في منطقة الدورة الجهات الحكومية ازالة ذلك التجاوز خاصة بعد صدور كتاب رسمي بالازالة من مكتب رئاسة الوزراء.

