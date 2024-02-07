واسط: ازدحامات مرورية تعرقل المواطن

تعيش شوارع واسط في دوامة أزمات قد تكون الفوضى المرورية والاختناقات هي أبرزها والتي تعيق الحركة اليومية بمختلف الاتجاهات والصعد, فيما انتقد مواطنون دور الجهات الاتحادية لتأخرها بمشاريع الطرق في المحافظة.





هل ستلتفت الجهات الاتحادية إلى حل أزمة الاختناقات المرورية في واسط؟



شاهد مناشدات المواطنين في هذا التقرير مع حسين موحان.



