رفضت خيانته لها.. فوقعت ضحية أهله



في مشهد مأساوي، الشابة زهراء صاحبة الثلاثة والعشرين عاما تُقتل بطريقة بشعة بعد تعرضها لتعنيف كبير من قبل اهل زوجها الذين قاموا بحرقها.





هل اتخذت الجهات الحكومية الإجراءات اللازمة بحق المذنب؟

تابع مناشدات أهل الضحية في هذا التقرير من السومرية.