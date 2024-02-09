قروض وهمية وسرقة للمليارات من قبل مصارف اهلية على حساب الشباب

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يهدد الفساد اكبر مبادرة حكومية اطلقت لتمكين الشباب من خلال منحهم قروضا عن طريق مصارف اهلية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات لمعرفة مسارات صرف الاموال التي تذهب لغير محلها.



