أهالي نينوى يأملون في تحسين الخدمات من قبل مجلس المحافظة الجديد

يتطلع اهالي نينوى الى تنفيذ مطالبهم المتراكمة منذ سنوات عن طريق مجلس المحافظة الجديد، منها مشكلة شح المياه ومشاكل قطاع الخدمات بشكل عام.

ما هي مطالب الأهالي؟



شاهد المناشدات والاراء في هذا التقرير من السومرية.



