فتاة من بغداد تقتل والدها وتخفي جثته خلف المنزل

شهدت منطقة الحرية في بغداد جريمة قتل مروعة.. فتاة تقتل والدها بدم بارد بمساعدة امها نتيجة خلاف عائلي.

ماذا قال أهالي المنطقة عن أسباب وتفاصيل الجريمة ؟



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