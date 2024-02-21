إحراق سيارات المدرسين في الديوانية

تعرضت سيارات عدد من المدرسين للحرق أمام احدى مدارس ناحية السدير في الديوانية، الغريب بالامر ان الحادث جاء بالتزامن مع توزيع نتائج امتحانات نصف السنة.

كيف تعتزم السلطات مواجهة هذا الاعتداء على الكوادر التدريسية؟



التفاصيل ومناشدات الأساتذة في التقرير أعلاه مع حيدر انذار