الأسواق البغدادية تستعدّ لاستقبال الشهر الفضيل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الأسواق البغدادية استعدت وبشكل كبير لاستقبال الشهر الفضيل من خلال توفير المواد التي يستهلكها المواطنون الذين يزينون موائدهم الرمضانية بها.

شاهد الاستعدادات في هذا التقرير مع حسين عدنان.