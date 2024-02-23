بالفيديو: الصحة تدعو للاحتراز من متحور كورونا جديد‎

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متحور جديد لكورونا يظهر في عدة بلدان عربية وأجنبية، اما العراق فلم يسجل اي إصابة لغاية الان ما جعل وزارة الصحة تشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية.

