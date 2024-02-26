واقع خدمي مأساوي بأحياء الديوانية

يعاني أهالي حي الزهراء في محافظة الديوانية من واقع مأساوي يتمثل بنقص الخدمات الاساسية، مناشدين الحكومة لشمول منطقتهم بالإعمار واطلاق المشاريع.

ماذا قال عضو مجلس محافظة الديوانية في التقرير أعلاه؟



