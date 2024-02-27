العراق: زيادة في السلة الغذائية لرمضان

مع اقتراب شهر رمضان أعلنت وزارة التجارة عن إنهاء استعداداتها لتوزيع السلة الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل, والتي ستضاف اليها أربع مواد جديدة فضلا عن وجود المواد الأصلية فيها والتي ستخدم مستحقيها.







ما هي الاستعدادات التي قامت بها وزارة التجارة لضمان استقرار الأسعار؟



آراء أعضاء الوزارة في التقرير أعلاه مع حسين عدنان