ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه في حوضي دجلة والفرات

شهد حوضا دجلة والفرات ارتفاعا ملحوظاً بنسب المياه بعد موجة أمطار وسيول، الموجة رافقتها دعوات من مختصين لضرورة استغلالها من خلال الخزن في السدود والبحيرات لرفد الحوضين بالمياه في أوقات الصيف الجاف، بعد ان عانت أراضي البلاد من انحسار وصول المياه إليها.

ما هي آراء الخبراء الزراعية حول هذا الارتفاع وكيف يمكن استغلال هذه الفرصة لتعزيز الزراعة في المنطقة؟ التفاصيل في التقرير أعلاه من السومرية