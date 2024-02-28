أسعار اللحوم تشهد ارتفاع في البصرة

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تشهد اسواق البصرة ارتفاعا غير مسبوق في اسعار اللحوم وذلك تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في وقت حمل مواطنون الجهات المعنية سبب الارتفاع وعدم الاهتمام بشريحة الفقراء.