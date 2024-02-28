صاحب تكتك يلقى حتفه ويرمى على سريع القناة

في حادثة جديدة، قتل شاب من اهالي مدينة الصدر شرق بغداد، وذلك بعد تشويه جثته بالات حادة ورميها على طريق القناة السريع.

ماذا قال ذوو الضحية وهل ستستجيب الجهات المعنية لطلباتهم؟



هشام وسيم والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.



