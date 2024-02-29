الاطار يمنح منصب محافظ ديالى الى ائتلاف دولة القانون وفق وثيقة مسربة

أثارت وثيقةٌ مسربةٌ من اجتماع اللجان التفاوضية للإطارِ التنسيقي قلقا كبيرا في الأوساط السياسية بشأن محافظة ديالى حيث تقضي الوثيقة بإعطاء منصب المحافظ الى ائتلاف دولة القانون بعد التراجع عن استراتيجية مرشح التسوية الامر الذي لا يزال يقلق انصار المحافظ الحالي مثنى التميمي مع استمرارِ فشل مجلس ديالى في عقد اولى جلساته .سياسيون رأوا ان هذه الوثيقةَ والتي لايعرف ما اذا ما كانت بالفعلِ حقيقيةً ام لا تؤشرُ امكانيةَ نقل استحقاق منصب المحافظ من تكتلٍ الى اخر وبالتالي قلب طاولة المفاوضات راسا على عقب ودفعِ الامورِ الى توترٍ اخرَ فيما اشارت مصادر مطلعةٌ الى ان قائمةَ المرشحين لمنصبِ محافظِ ديالى تقلصت للنصفِ ولم يبقَ سوى ثلاثةِ أسماءَ مطروحةٍ حتى الان وستطرحُ هذه الأسماءُ في اجتماعٍ ثنائيٍ يجمع رئيسَ ائتلافِ دولة القانون نوري المالكي ورئيسَ منظمةِ بدر هادي العامري خلال اليومين المقبلين للمضي في خلق توافقٍ على احدِهم وتشكيلِ الحكومةِ المحلية.منصب محافظ ديالى من حصة كتلة بدر لكن ائتلاف دولة القانون، يريد تحقيق التوافق من مبدا الشراكة السياسية من اجل تعزيز قدرة المحافظ القادم من ناحية النفوذ والمضي في خارطة طريق تسهم في جمع كل الأطراف السياسية في اتجاه واحد.