خسائر العراق تستمرّ إثر ايقاف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان

لا تزال صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي متوقفة رغم مرور ما يقارب السنة ، على الدعوة التي كسبها العراق في محكمة باريس ضد تركيا ،والتي تلزم انقرة بدفع تعويضات إلى بغداد ، ليتسبب ذلك بتكبد العراق خسائر كبيرة وباكثر من عشرة مليارات دولار.

هل ستنجح المباحثات الدبلوماسية في حل هذه المسألة؟



شاهد هذا التقرير مع حسين عدنان .