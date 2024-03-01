كابوس انقطاع الكهرباء يعود من جديد... والسبب؟

مرة اخرى يعود كابوس انقطاع التيار الكهربائي ليؤرق احلام العراقيين ساعات طويلة من الانقطاع في فصل يفترض ان كمية الاحمال على الطاقة فيه اقل من فصل الصيف دفعت الكثيرين للتساؤل عن نتائج وعود الوزارة التي اطلقتها في وقت سابق مواطنون.

ماذا قالت وزارة الكهرباء عن سبب المشكلة؟ وهل الحكومة بحرج بسبب غياب البدائل؟



إكتشفوا ردّ الوزارة في هذا التقرير الذي أعده أمير الخفاجي.