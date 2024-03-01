ما مصير المسيحيين بعد المضايقات التي يتعرضون لها؟

ناشدت الكثير من الاسر المسيحية في بغداد الحكومة للتدخل في ايقاف المضايقات التي يتعرضون لها وقد اضطر العديد منهم الى الهجرة خارج البلاد

الاف العوائل مهددة بالهجرة وسط مناشدات بالتدخل الحكومي.. إليكم التفاصيل في هذا التقرير مع فاروق صالح