بالفيديو: اكوام الطين والنفايات تحاصر مستشفى ابو غريب

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ناشد مواطنون في قضاء ابو غريب غربي العاصمة الجهات المعنية لانتشال مناطق في القضاء من الواقع الخدمي المتردي، فيما يتفاقم الوضع اكثر عند مقتربات مستشفى ابو غريب.

