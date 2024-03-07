بعد غلقه المفاجئ.. أهالي الدورة يناشدون بفتح المنفذ الوحيد لهم

مئة وستون منزلاً بمنطقة حي الزهور في الدورة، يتفاجأ ساكنوها بغلق منفذ الخروج القريب منهم من قبل مالك الأرض رغم وجود اتفاق بينهم بإبقاء هذا الشارع مفتوحا، وهذا ما موضح بالمرتسم الرسمي للأرض والذي تم على اساسه شراء هذه البيوت والأراضي .





فما مصير الأهالي وهل من حلول قريبة لمشكلتهم؟



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