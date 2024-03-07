بعد إرتفاع نسبها.. مطالبات بتفعيل الجهد الاستخباري للحد من الجرائم في كربلاء



تسجل محافظة كربلاء نسباً متصاعدة في عدد الجرائم بالاونة الاخيرة



الامر الذي يطرح مطالب عدة بضرورة وضع حد لهذة الجرائم من خلال



تفعيل الجهد الاستخباري والتعاون مع المواطنين لكشف

فما هي مطالب المواطنين في كربلاء؟وماذا قال الأكاديميون عن هذا الموضوع؟



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