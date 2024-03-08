أزمة الاختناقات المرورية تضرب شوارع بغداد والسبب؟

تستمر ازمة الاختناقات المرورية بضرب شوارع بغداد وتستمر حتى ساعات المساء واسبابها تتعدد منها الاعداد الهائلة للسيارات واخرى تتعلّق بالمشاريع التي تنفذ ببغداد في وقت واحد والتي تسببت بغلق شوارع مهمة ورئيسية ادت الى زخم مروري لساعات طويلة, فيما طالب مواطنون بضرورة استغلال عامل الوقت وتنفيذ المشاريع باسرع وقت.

بماذا طالب المواطنون المتذمرون من الزخم اليومي في الشوارع؟



تابع التقرير أعلاه للمزيد من التفاصيل