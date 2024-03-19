نينوى.. جدارية بملياري دينار تثير موجة انتقادات وتساؤلات عن جدوى العمل

حملة انتقادات واسعة بعد إحالة مشروع إنشاء لوحة جدارية نحتية تزين جدران احد الاماكن في مدينة الموصل، بكلفة ملياري دينار، فيما تساءل مواطنون عن جدوى هذا المشروع في ظل أوضاع خدمية متردية









فماذا قال أهالي نينوى للسومرية عن هذا المموضوع؟



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