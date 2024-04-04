مواجهة مسلحة تسببت بإحراق منزل في كربلاء

شهد شرق مدينة كربلاء مواجهة مسلحة تسببت بإحراق أحد المنازل بسبب ثأر عشائري، فيما طالب الموطنون بضرورة انهاء ظاهرة السلاح المنفلت وردع الحالات الدخيلة.



ماذا قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء ثائر الطائي عن هذه الحادثة؟

التفاصيل في هذا التقرير مع أنور العكيلي