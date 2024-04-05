ثلاث طلقات وطعنات بالصدر.. جريمة بشعة ضحيتها الشاب أمجد في بغداد

ثلاث طلقات نارية وطعنات بالصدر وختامها قطع لليد، الشاب امجد يقتل بدم بارد بعد سرقة سيارته الاجرة، بجريمة بشعة جرت تفاصيلها داخل منطقة اليوسفية في بغداد

ماذا قالت عائلة الضحية للسومرية عبر هذا التقرير مع هشام وسيم؟



