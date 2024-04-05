للمرّة السابعة.. ذئب مفترس يهاجم طفلاً في واسط

بعد مهاجمة ذئب لاحد الاطفال في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.. طالب الاهالي الجهات المعنية بسرعة التدخل تجنبا لإلحاق الضرر بأي إنسان سواء من قاطني المنازل أو مرتادي الطريق.

اسمعوا صرخات الأهالي في هذا التقرير مع حسين موحان



