بسبب خلافات انتخابية.. قوات الامن تغلق مقر اتحاد الفلاحين‎

دون سابق انذار او اخطار، اقدمت قوة امنية على غلق مقر جمعية الفلاحين في بغداد، بعد تقديم الاعضاء الجدد ملفات فساد لهيئة النزاهة تم الكشف فيها عن هدر بالمليارات.



هذا ما قاله مستشار الجمعية التفاصيل مع هشام وسيم في التقرير أعلاه.

