حادثة مروعة.. كلاب سائبة تهاجم الطالبة زهراء في واسط

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تستمر ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في محافظة واسط وسط اهمال الجهات المعنية حيث تسبب قطيع من هذه الكلاب باصابات خطيرة عند مهاجمتها الطالبة زهراء



