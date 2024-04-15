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واسط.. انهيار سقف مدرسة يجدد مخاوف الأهالي!

بالفيديو

2024-04-15 | 05:27 2024-04-15T05:27:00+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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واسط.. انهيار سقف مدرسة يجدد مخاوف الأهالي!

604 مشاهدة

أثار انهيار جزء من سقف مدرسة في محافظة واسط موجة انتقادات لإهمال ملف إعمار المدارس في البلاد، وسط مخاوف من قبل أولياء أمور الطلبة على حياة أبنائهم

نقابة المعلمين في واسط تؤكد وجود مشكلة أكبر وماذا قال نقيب معلمي قضاء بدرة حيدر صبحي للسومرية؟
للمزيد من التفاصيل شاهدوا التقرير أعلاه!

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