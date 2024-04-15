واسط.. انهيار سقف مدرسة يجدد مخاوف الأهالي!

أثار انهيار جزء من سقف مدرسة في محافظة واسط موجة انتقادات لإهمال ملف إعمار المدارس في البلاد، وسط مخاوف من قبل أولياء أمور الطلبة على حياة أبنائهم





نقابة المعلمين في واسط تؤكد وجود مشكلة أكبر وماذا قال نقيب معلمي قضاء بدرة حيدر صبحي للسومرية؟

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