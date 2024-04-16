البصرة: انبعاثات الغاز تتسبب بأمراض السرطان والتشوهات الخلقية

تعتبر الغازات السامة المنبعثة مع البترول المستخرج من آبار البصرة ثقلاً آخر على كاهل المواطن البصري، إذ تكون بمثابة الموت البطيء له بعد ان سجلت ارتفاعا مستمرا في أمراض السرطان والتشوهات الخلقية.ماذا قال مدير مركز الاورام وامراض الدم الدكتور رافد عادل لكادر السومرية؟تابع مناشدات أهالي الضحايا في التقرير أعلاه مع علي البطاط