مجلس محافظة النجف يتعثر في اصدار قرارات بسبب المحاصصة

عدم اصدار المجلس اي تشريعات او قرارات يرجعه البعض للمحاصص الحزبية بين الأعضاء

انتقد اهالي النجف الحكومة المحلية بعدم اصدار اي قرار لصالح المواطن فيما ارجعه البعض الى المحاصصة الحزبية

ماذا قال عضو مجلس محافظة النجف أكرم شربه بهذا الخصوص؟

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