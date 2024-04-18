توسعة الموصل تشعل الصراع بأطراف نينوى

لم تشهد مدينة الموصل أي تحديث على تصميمها منذ سنوات ما سبّب تفاقم العديد من الأزمات، وأبرزها مشكلة السكن وغياب الخدمات,, هذا الامر واجه اعتراضاً شديداً من قبل الاقليات الذين اعتبروه تغييراً ديمغرافياً يؤثرعلى تواجدهم.ماذا قال رئيس اتحاد الاقليات في نينوى فلاح الخطابي للسومرية؟ وهل من حلول؟تابعوا التقرير مع ايهاب الكاسر للمزيد من التفاصيل