الديوانية.. شارعِ أربعين في منطقةِ ام الخيل يعاني الاهمال!

يعاني شارعِ أربعين في منطقةِ ام الخيل بمحافظة الديوانية من الاهمال بعد جملة من الاعمال التي وصفها وجهاء بالرديئة .. فيما تفاجأ مواطنون بعودةِ الالياتِ وحفرِ الشارع مجددا بعد اكمالِه.ماذا كشف عضو مجلس محافظة الديوانية حسن الهلالي للسومرية بهذا الخصوص؟تابعوا التقرير أعلاه مع حيدر إنذار