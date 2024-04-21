انقسام في الشارع النجفي بسبب قرار إقالة مدير المطار

جدل واسع داخل الاوساط الشعبية في النجف إزاء عائدية المطار والاجراءات الاخيرة.

اثارت قضية اقالة مدير مطار محافظة النجف وتعيين اخر بدلا عنه جدلا واسعا داخل المحافظة فيما رجحت مصادر حصول اتفاق مع حكومة بغداد خلال الايام المقبلة.



ماذا قال أعضاء مجلس محافظة النجف لكادر السومرية؟.. تابع التفاصيل في التقرير أعلاه مع طلال حسن.