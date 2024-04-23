النفايات تنتشر على طرقات بغداد والمواطنون مستاؤون

انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة رعي المواشي في الشوارع الرئيسة للعاصمة بغداد والساحات العامة يرافقها انتشار النفايات، امر اثار الاستياء والدعوات الى الحد من الظاهرة التي تشوه منظر العاصمة.كيف وصف المواطنون مشهد الطرقات؟ وبرأيهم ما هي حلول هذه الظاهرة؟تابعوا التقرير مع أمير الخفاجي للمزيد من التفاصيل