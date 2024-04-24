مقابر جماعية في غزة وجثث مقيدة.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق

تستمر قوات الاحتلال الصهيوني بعدوانها المتواصل على المدنيين فيما اعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تشعر بالذعر" من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، ومن تقارير عن وجود مقابر جماعية فيهما. واكدت الحاجة إلى "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة" في هذه الوفيات وفي "المناخ السائد من الإفلات من العقاب". بحسب قولها.ألمزيد من التفاصيل في التقرير أعلاه