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مقابر جماعية في غزة وجثث مقيدة.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق

بالفيديو

2024-04-24 | 02:02 2024-04-24T02:02:00+00:00
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مقابر جماعية في غزة وجثث مقيدة.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق

220 مشاهدة

انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، جثامين تعود لفلسطنيين من مقابر جماعية، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، وسط مطالبات دولية بضرورة اجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في القضية.

تستمر قوات الاحتلال الصهيوني بعدوانها المتواصل على المدنيين فيما اعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تشعر بالذعر" من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، ومن تقارير عن وجود مقابر جماعية فيهما. واكدت الحاجة إلى "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة" في هذه الوفيات وفي "المناخ السائد من الإفلات من العقاب". بحسب قولها.

ألمزيد من التفاصيل في التقرير أعلاه
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