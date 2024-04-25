ماء الديوانية تستجيب لمناشدة عبر السومرية

عبر قناة السومرية مديرية الماء تستجيب لاهالي قرية سيد جاسم بتوفير مياه الشرب.





استجابت مديرية ماء الديوانية لمناشدة اهالي قرية سيد جاسم عبر كاميرا السومرية بتوفير المياه الصالحة للشرب الى قريتهم بعد معاناة استمرت لسنين واعتمادهم على مياه الابار.



كاميرا السومرية توثق فرحة الأهالي بعد الاستجابة في الفيديو أعلاه.