عملية امنية كبرى في بغداد لملاحقة عصابات المخدرات والدعارة والاتجار بالبشر

في الساعة السادسة فجرا، عملية امنية واسعة شهدتها منطقتا البتاويين والسعدون، اشتركت فيها قوى امنية عدة داهمت اوكار تجار للمخدرات وبيع الاعضاء البشرية، ناهيك عن اعتقال متهمين بالدعارة وغيرها من القضايامقداد الموسوي المتحدث باسم وزارة الداخليةتابعوا التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل