قصة مؤلمة.. حال "ام براء" مأساوي بعد أن فقدت زوجها!

بعد ان هجرت وفقدت زوجها وفصلت من وظيفتها، تعيش ام براء حياة صعبة مع بناتها الثلاث من دون أي معيل او راتب، مع محاولاتها المتكررة للعودة الى وظيفتها لكن دون جدوى.ام براء تروي للسومرية عن وضعها السيء وتطلب من أصحاب الخير مساعدتها.تابعوا التقرير أعلاه مع علي أحمد لتتعرفوا على ام براء وبناتها.