مؤتمر العمل العربي ناقش الحاجة إلى مشاريع كبيرة للاستفادة من الطاقات الشبابية.

بمشاركة عربية واسعة انعقد في بغداد مؤتمر العمل العربي بعد اكثر من خمسة وثلاثين عاما على النسخة الأخيرة التي أقيمت في العراق.



ابرز اهداف المؤتمر التي تمت مناقشتها في هذا التقرير من السومرية!