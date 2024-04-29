رصاصة عشوائية تنهي حياة عريس أثناء حفل زفافه في نينوى

الرمي العشوائي.. رصاصة فرح تنهي حياة عريس أثناء حفل زفافه بمحافظة نينوى



رصاصة فرح طائشة تسببت بمقتل عريس اثناء زفافه في نينوى.. ليتحول الفرح الى مأتم نتيجة خطأ ارتكبه عم الضحية.



ماذا قال أهل الضحية لكادر السومرية؟ تابعوا التفاصيل في هذا التقرير