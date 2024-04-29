بين الاغتيال والقصف.. كيف هو الوضع الأمني في العراق؟

المشهد الامني.. مسلسل الاغتيالات وقصف المنشآت الحيوية يعود للواجة من جديد!



مع الاجراءات الامنية المشددة الا ان الوضع الامني في البلاد لايزال مقلقا خصوصا مع عودة مسلسل جرائم الاغتيال فضلا عن قصف الحقول النفطية وكل هذا يسجل ضد فاعل مجهول



الخبير الأمني أمير الساعدي يشرح للسومرية عن الوضع الأمني في البلاد، ماذا قال؟ تابعوا التقرير مع على أحمد على السومرية لمعرفة التفاصيل.