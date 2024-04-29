واسط.. مطالبات بوضع حد لمشكلة رمي النفايات بالأنهر

مع قدوم فصل الصيف.. تخوف من انخفاض منسوب مياه دجلة.. ومطالبات بوضع حد لمشكلة رمي النفايات بالانهر





تواجه واسط في كل صيف انخفاض بمناسيب المياه في نهر دجلة فضلا عن التلوث بسبب نفايات المطاعم والمقاهي ومياه شبكات الصرف الصحي.



كيف ردّ المسؤولون على تلك المطالبات من الأهالي؟ تابع التقرير مع حسين موحان على السومرية