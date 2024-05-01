عصابة "التكتك" تتحكم بطرقات بغداد والدوريات الأمنية غائبة!

يناشد اهالي منطقة الدوانم في الشعلة القوات الامنية لانقاذهم من عصابة تتجول فجرا داخل منطقتهم، تقوم بين فترة واخرى بسرقة دراجاتهم النارية وعجلات التكتك المركونة.أصحاب الدراجات والتكاتك في المنطقة يشرحون لقناة #السومرية عن معاناتهم اليومية مع هذه الظاهرة الخطيرة.تابعوا التقرير للمزيد من التفاصيل.