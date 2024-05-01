بغداد.. أهالي حي البساتين حزينون بسبب نقص الخدمات

يعيش سكان حي البساتين في منطقة الشعب حالة من تردي الخدمات دفعتهم لمناشدة المعنيين، الذين بدورهم ارجعوا اسباب ذلك الى وجود اعمال مد لانابيب الصرف الصحي.بماذا طالب الأهالي الحكومة وكيف رد عليهم معاون مدير بلدية الشعب الدكتور سعد الدراجي.تابعوا التقرير لمعرفة التفاصيل.