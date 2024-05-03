كربلاء.. استياء شعبي من زيادة أسعار البنزين

امتعاضٌ شعبيٌ في كربلاء من المباشرة بتنفيذ قرار زيادة اسعار البنزين المحسن والممتاز لما له من تاثيرات اقتصادية سلبية على اصحاب الدخل المحدود

بعد تنفيذِ قرارِ مجلسِ الوزراءْ بشأنِ زيادةِ سعرِ البنزينِ المحسنْ عبّر مواطنون في كربلاء عن استيائِهم من هذا القرارِ الذي وصفوه بغيرِ المدروس.



فيما رأى اخرون ان القرارَ له تاثيراتٌ اقتصاديةٌ سلبيةٌ على اصحابِ الدخلِ المحدودْ فيما طالبوا الحكومةَ بالعدولِ عن هذا القرار.