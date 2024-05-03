سرقة الدراجات النارية لاستخدامها خارج القانون

توثق بعض كاميرات المراقبة عمليات سرقة دراجات نارية، مشهد بات يتكرر بشكل يومي بمختلف المناطق، لتستخدم بعد ذلك بعمليات للتسليب والأغتيالالإجراءات المشددة وتسجيل تلك الدراجات بلوحات أصولية لم تحد من ظاهرة سرقتها، إلا أن الجهات الحكومية أكدت أنها تعمل على تسجليها بلوحات إصولية للحد من سرقتها