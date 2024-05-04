العراق يتراجع في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

يحتفل صحفيو العراق باليوم العالمي لحرية الصحافة حيث سجّل العراق تراجعاً في التصنيف العالمي للحريات الصحفية لعام الفين واربعة وعشرين الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود فيما رصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اكثر من ثلاثمئة انتهاك بحق الصحفيين خلال سنة واحدة

تراجع العراق مرتبتين في التصنيف العالمي للحريات الصحفية للعام الحالي الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود ليحتل المرتبة مئة وتسعة وستين من بين مئة وثمانين دولة بعد ان كان في المرتبة مئة وسبعة وستين العام الماضي فيما رصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين انتهاكاً بحق الصحفيين خلال سنة واحدة توزعت بين الإحتجاز والاعتقال والإصابات