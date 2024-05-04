العمل على حل مشكلة البطاقات البايومترية في صلاح الدين

توزيع البطاقات البايومترية الجديدة ومعالجة المشكلات التي واجهت البعض اثناء الانتخابات المحلية الاخيرة هذا ما تعمل عليه المفوضية لعدم تكرارها في الانتخابات المقبلة مثل عدم ظهور البصمة لكبار السن وغيرها.د. حكمت حميد من مكتب انتخابات صلاح الدين يوضح للسومرية عملية حل مشكلة البطاقات للإنتخابات المقبلة.تابعوا التقرير مع محمود الكنعاني للمزيد من التفاصيل.